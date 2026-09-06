Skaters from Georgia and the Czech Republic removed flags when they were photographed with Russians

Pairs of figure skaters from Georgia and the Czech Republic removed the flags of their countries with a joint photo of the winners at the figure skating tournament in Japan, because the Russian duo Vasilisa Kaganovskaya and Maxim Nekrasov.
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