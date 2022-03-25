Выручка 10 ведущих разработчиков микросхем в 2021 году превысила 127 млрд долларов

Согласно исследованию TrendForce, нехватка микросхем, вызвавшая в 2021 году резкий рост цен, увеличила выручку десяти ведущих мировых компаний, разрабатывающих микросхемы, до 127,4 млрд долларов.
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