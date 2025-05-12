США предупредили Киев о масштабной атаке: с 12 мая русские начнут воевать по-настоящему? Почему на параде не было Шойгу

YV

Yuri Volkov

Интересно, если Кыиву станет совсем кисло, решится НАТО на введение своих войск на Украину? По всем признакам мы воюем именно с ними. Недаром они регулярно собираются для координации (под видом заботы о мире). Только не надо думать, что у них нет такой возможности. Если хохлов там натаскивают, значит могут. Шапкозакидательство нам ни к чему. Надо готовиться и к такому варианту.