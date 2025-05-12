США предупредили Киев о масштабной атаке: с 12 мая русские начнут воевать по-настоящему? Почему на параде не было Шойгу

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Комментарии
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YV
Yuri Volkov
Интересно, если Кыиву станет совсем кисло, решится НАТО на введение своих войск на Украину? По всем признакам мы воюем именно с ними. Недаром они регулярно собираются для координации (под видом заботы о мире). Только не надо думать, что у них нет такой возможности. Если хохлов там натаскивают, значит могут. Шапкозакидательство нам ни к чему. Надо готовиться и к такому варианту.
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Пусть ввводят...Тогда это будет другая война...Не в белых уже перчатках...И НАТО взвоет...да поздно будет.
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7 час.
Александр _
А где ответ на главный вопрос заголовка?
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4 час.
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