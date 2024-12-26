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2004-й – легендарный год в женском теннисе. Где сейчас его звезды?

2004-й – легендарный год в женском теннисе. Где сейчас его звезды?

Вспоминаем молодость. 20 лет назад был лучший год в истории российского женского тенниса: в 2004-м россиянки выиграли три «Больших шлема», итоговый турнир, еще 11 турниров WTA и командный Кубок Федерации.

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