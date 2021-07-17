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Бердыев прилетел в Москву. Сообщалось, что он может возглавить сборную России

Бердыев прилетел в Москву. Сообщалось, что он может возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев прилетел в Москву. – Вы прилетели на переговоры с РФС? – Нет, я по делам личным приехал, – сказал Бердыев, отвечая на вопросы журналистов.

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