Global Look Press/Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency В конце недели в The Wall Street Journal появляется публикация, которая совершенно четко дает понять, кто является ключевым бенефициаром продолжения конфликта на Украине.
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