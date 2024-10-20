Регулятор Бразилии обвиняет бывшего генерального директора Americanas в инсайдерской торговле

Комиссия по ценным бумагам Бразилии выдвинула серьезные обвинения в инсайдерской торговли. СМИ теперь ожидают ответ обвиняемых: Мигеля Гутиеррес, бывшего генерального директора Americanas SA, и еще семерых человек.
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