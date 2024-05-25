Женева (ATP). Финал. Рууд сыграет с Махачем

Сетка турнира здесь. Gonet Geneva Open Женева, Швейцария 19 – 25 мая 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Финал Томаш Махач (Чехия) Каспер Рууд (Норвегия) Дата проведения 25 мая, 16.
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