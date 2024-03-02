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Канада как заповедник нацистов и особо опасных преступников

Канада как заповедник нацистов и особо опасных преступников

Визит В. Зеленского в Канаду в конце сентября минувшего года обернулся грандиозным скандалом в парламенте: президент Украины, премьер Канады и члены парламента страны стоя приветствовали продолжительными аплодисментами специально приглашенного Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских».

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Комментарии
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Betahon
Да, тов. Курчатов, очевидно, ошибся в границах пролива им. Сталина между Канадой и Мексикой...Достаточно будет, если Северная америка будет состоять только из Мексики и Аляски, российской губернии...
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