Канада как заповедник нацистов и особо опасных преступников

Визит В. Зеленского в Канаду в конце сентября минувшего года обернулся грандиозным скандалом в парламенте: президент Украины, премьер Канады и члены парламента страны стоя приветствовали продолжительными аплодисментами специально приглашенного Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских».