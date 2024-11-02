Россияне устали от негативных новостей

МОСКВА, 2 ноября, ФедералПресс. На итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» эксперт Юлия Аблец представила результаты опроса, показывающего, что россияне стремятся к нейтральной и позитивной информации.
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