Этот научно-фантастический сериал получил награду "Лучший телевизионный фильм/мини-сериал" на международной премии "Эмми" три раза подряд и является одним из лучших телесериалов 2010-х годов

Добрый день, мои дорогие! Этот научно-фантастический сериал трижды подряд становился лучшим телефильмом/мини-сериалом на международной премии «Эмми» и является одним из лучших сериалов 2010-х годов.
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