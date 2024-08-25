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Ясная строка: РФ и Белоруссия начнут тестировать электронную подпись после ноября

Ясная строка: РФ и Белоруссия начнут тестировать электронную подпись после ноября

Москва и Минск после ноября 2024 года приступят к тестированию применения универсальной электронной подписи, сообщил «Известиям» первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Павел Ткач.

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