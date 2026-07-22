Хоссейн Вафаей вышел в 1/16 финала Shenzhen Open 2026

Иранский снукерист Хоссейн Вафаей победил Антони Ковальски и вышел в финальную стадию нового турнира Shenzhen Open 2026, сообщает WST Хоссейн Вафаей (фото: WST)Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/32 финала Трансляции, расписание - третий раунд квалификации Хоссейн Вафаей одержал уверенную победу со счетом 5-4 над поляком Антони Ковальски, выиграв четыре фрейма подряд.