Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

26 подписчиков

Хоссейн Вафаей вышел в 1/16 финала Shenzhen Open 2026

Хоссейн Вафаей вышел в 1/16 финала Shenzhen Open 2026

Иранский снукерист Хоссейн Вафаей победил Антони Ковальски и вышел в финальную стадию нового турнира Shenzhen Open 2026, сообщает WST Хоссейн Вафаей (фото: WST)Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/32 финала Трансляции, расписание - третий раунд квалификации Хоссейн Вафаей одержал уверенную победу со счетом 5-4 над поляком Антони Ковальски, выиграв четыре фрейма подряд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии