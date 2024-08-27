Россия увеличила экспорт алмазов в Индию на 22% за 1 полугодие 2024 года

Россия увеличила экспорт алмазов в Индию на 22% в период с января по июнь 2024 года, до 4,1 млн каратов, согласно данным индийского министерства торговли и промышленности, с которыми ознакомились «Ведомости».
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