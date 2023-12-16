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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серохвостов о том, кого считает лучшим биатлонистом года в России: «Никого. Как можно судить по российским соревнованиям?»

– Никого, ха-ха. А как можно судить по российским соревнованиям? Мы тут сидим, бегаем. Понятно, что Эдик аннигилировал нас в том году.

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