Фредерик Вассер о неудаче «Феррари» на Гран-при Канады: «Я не боюсь повторения подобного уик-энда, это гонки»

Вассер уверен в стойкости команды после неудачи на этапе в Монреале. Несмотря на провальный уик-энд «Феррари» на Гран-при Канады, где оба гонщика не смогли добраться до финиша, Вассер заявил, что команда не собирается менять свой подход, и не будет бояться повторения неудачи.