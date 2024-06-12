Фредерик Вассер о неудаче «Феррари» на Гран-при Канады: «Я не боюсь повторения подобного уик-энда, это гонки»

Вассер уверен в стойкости команды после неудачи на этапе в Монреале. Несмотря на провальный уик-энд «Феррари» на Гран-при Канады, где оба гонщика не смогли добраться до финиша, Вассер заявил, что команда не собирается менять свой подход, и не будет бояться повторения неудачи.
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