7 психологических хитростей, которые упрощают жизнь

Сохранить позитивный настрой, наладить контакт с важным человеком и даже похудеть — эти популярные лайфхаки на все случаи жизни от ученых и психологов помогут решить непростые задачи оригинальными, но в то же время доступными способами.
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