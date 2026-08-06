Артур Хейс предупредил о риске кризиса из-за бума ИИ и допустил рост биткоина до $1 млн

Артур Хейс, соучредитель BitMEX, выступил с резким предупреждением о потенциальных экономических опасностях, связанных с быстрым расширением инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), в значительной степени финансируемой за счет долга.
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