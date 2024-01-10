Накануне вечером, в течение всей ночи и сегодня утром по инфраструктурным и военным объектам в зоне специальной военной операции России на Украине был нанесён массированный удар.
Массированный удар по Украине — скрывать детали не может даже враг. Какие цели поражены
Комментарии
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d
demyr150648
Надо полностью уничтожить госмашину и выйти к западным границам, население закрепить по местам проживания и начать фильтрационную работу. Захваченные территории или присоединить или объявить временно оккупированными.
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15 час.
Татьянка Яцук
Новости вдохновляющие, но- моё мнение- нужно не ответочки давать, а упреждать ситуации подобные белгородской трагедии, когда гибнут женщины и дети- лишать врага военно-технических возможностей-ну не мне же одной понятно, что если бы нечем было бить по России, то и не били бы....
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13 час.
Аудрюс
А мне кажется, что шел процесс накопления ударного вооружения... Ведь по сути нанеси удар 20ю ракетами. И? Разрушенное, пораженное восстанавливается уже через пару недель... А тут систематически и массированно.. Восстанавливать проблемотично, да и сил для восстановления становится все меньше при большом обьеме работ...
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9 час.
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