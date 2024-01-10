Массированный удар по Украине — скрывать детали не может даже враг. Какие цели поражены

d demyr150648 Надо полностью уничтожить госмашину и выйти к западным границам, население закрепить по местам проживания и начать фильтрационную работу. Захваченные территории или присоединить или объявить временно оккупированными.

Татьянка Яцук Новости вдохновляющие, но- моё мнение- нужно не ответочки давать, а упреждать ситуации подобные белгородской трагедии, когда гибнут женщины и дети- лишать врага военно-технических возможностей-ну не мне же одной понятно, что если бы нечем было бить по России, то и не били бы....