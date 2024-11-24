360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Отмывание бюджетных денег !!!      А все собираемое  с потребителей = это  чистая прибыль этих  ЖУЛИКОВ  - жулищников...Масштабную модерн...
  • Александр Поляничко
    Кто там будет учится? Там сплошь мигранты.Образовательный к...
  • Svetlana Kuzmina
    Макронишка обезумел, если считает, что для Франции не последует ответ России, например, по Ле-Плесси-Робинсон или Бур...Журналистка Панче...

В Ростове-на-Дону подросток ударился током на крыше поезда

В Ростове-на-Дону подросток ударился током на крыше поезда

В Ростове-на-Дону 14-летний подросток попал в реанимацию из-за удара током. Он залез на крышу вагона и коснулся высоковольтного электрического провода, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх