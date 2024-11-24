В Ростове-на-Дону подросток ударился током на крыше поезда

В Ростове-на-Дону 14-летний подросток попал в реанимацию из-за удара током. Он залез на крышу вагона и коснулся высоковольтного электрического провода, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
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