В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых водителей

Власти небольшого городка в штате Пенсильвания устали бороться с любителями экстремального вождения. Водителям американского городка Монтгомери теперь придётся несладко: транспортные власти приняли решение нарисовать вместо стандартной дорожной разметки на улице Грей Лейн причудливые волны.
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