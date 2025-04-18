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В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых водителей

В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых водителей

Власти небольшого городка в штате Пенсильвания устали бороться с любителями экстремального вождения. Водителям американского городка Монтгомери теперь придётся несладко: транспортные власти приняли решение нарисовать вместо стандартной дорожной разметки на улице Грей Лейн причудливые волны.

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