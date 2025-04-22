В Москве состоялся прием для потомков российских ветеранов, участвовавших в борьбе с японскими захватчиками

21 апреля, «Жэньминь жибао» онлайн -- 18 апреля в Посольстве КНР в РФ состоялся прием потомков российских ветеранов, воевавших в Китае в годы Войны сопротивления японским захватчикам, и презентация книги «Авиация великого соседа» на китайском языке.
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