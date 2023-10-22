Глава астраханского сельсовета отправился добровольцем в зону СВО

Глава Николаевского сельсовета Наримановского района Сергей Сабиров второй раз ушёл на передовую. За время нахождения в зоне боевых действий его не раз представляли к наградам, в том числе к медали «За отвагу».
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