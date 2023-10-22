Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pavel Gladishev
    В Ахтубинске Астраханской области, самом большом городе области половина почтовых отделений закрылось, причём в тои ч...В Астраханской об...
  • валерий юлдашев
    Вечная память.Икрянинским школь...
  • Валерий Бирюков
    Вот она - пятая колонна! Вместо того, чтобы казахов посылать за все их подлянки - лижут область их тела ниже спины.Атырауская област...

Глава астраханского сельсовета отправился добровольцем в зону СВО

Глава астраханского сельсовета отправился добровольцем в зону СВО

Глава Николаевского сельсовета Наримановского района Сергей Сабиров второй раз ушёл на передовую. За время нахождения в зоне боевых действий его не раз представляли к наградам, в том числе к медали «За отвагу».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх