В «Зените» опровергли информацию об отказе от двух игроков «Бешикташа» из-за турецких СМИ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего генерального секретаря «Бешикташа» Каана Шакула об отказе российского клуба в приобретении полузащитников Бактиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша за 27,5 миллиона евро из-за турецких СМИ.
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