Экс-программист ЦРУ и информатор WikiLeaks Шульте был приговорен к 40 годам

Бывший программист ЦРУ и информатор WikiLeaks Джошуа Шульте был приговорен к 40 годам тюремного заключения в США за несколько преступлений, включая шпионаж, хранение детской порнографии и неуважение к суду.
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