Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный автомобильный гороскоп за 7 - 13 октября

Звезды будут к вам в эти дни на редкость благосклонны. Ну а поскольку ни опасностей, ни неприятностей не просматривается, может, заглянуть в автосервис на профилактику? Предусмотрительность еще никому не мешала.
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