«Уличную драку нельзя повторить». Сэнсэй Яги Мэйтацу – о различиях между соревновательным каратэ и будо-каратэ

Дэниел Мардон, называющий себя каратистом-терапевтом, в прошлом году опубликовал на страницах блога BudoJapan интервью с Яги Мэйтацу, который рассказал о своем пути в боевых искусствах и различиях между соревновательным каратэ и будо-каратэ.