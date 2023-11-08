Пахом, Ратибор и Лиса: какие имена выбрали приморцы для своих детей

В Приморском крае департамент ЗАГС опубликовал статистику имен новорожденных в 2023 году, согласно которой Артём и София стали самыми популярными именами для мальчиков и девочек соответственно, сообщает ИА UssurMedia, со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.