Пахом, Ратибор и Лиса: какие имена выбрали приморцы для своих детей

В Приморском крае департамент ЗАГС опубликовал статистику имен новорожденных в 2023 году, согласно которой Артём и София стали самыми популярными именами для мальчиков и девочек соответственно, сообщает ИА UssurMedia, со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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