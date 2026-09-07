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Царьград

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Росстандарт ввел ГОСТы для детских ходунков и качелей к 2027 году

Росстандарт ввел ГОСТы для детских ходунков и качелей к 2027 году

С 1 января 2027 года в России начнут действовать новые ГОСТы на детские ходунки и качели. Росстандарт установил требования к безопасности и методам испытаний, касающимся детей разного возраста и веса.

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