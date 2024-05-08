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Реальный облик Елены Троянской. Археологи показали, как выглядела самая красивая женщина Древней Греции

Реальный облик Елены Троянской. Археологи показали, как выглядела самая красивая женщина Древней Греции

Древнегреческая мифология признавала Елену Троянскую прекраснейшей из женщин. Столетиями ее образ передавался художниками по-разному, но в наше время уже историкам удалось воссоздать облик, наиболее приближенный к реальности.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Не, ну тут хоть было за что сражаться...
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14 час.
лл
лина любимцева
Сейчас девочки и покрасивей есть...
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10 час.
саша дмитренко
вероятно  там  и  кроме  внешности  что  было))))
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4 час.

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