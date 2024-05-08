Реальный облик Елены Троянской. Археологи показали, как выглядела самая красивая женщина Древней Греции

Древнегреческая мифология признавала Елену Троянскую прекраснейшей из женщин. Столетиями ее образ передавался художниками по-разному, но в наше время уже историкам удалось воссоздать облик, наиболее приближенный к реальности.
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