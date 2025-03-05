Алькарас о том, что Синнер не играет в Индиан-Уэллс: «Это ничего не меняет»

Итальянец отстранен на три месяца за нарушение антидопинговых правил. «Это ничего не меняет. Янник не играет, но многие лучшие игроки мира выступают.
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