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Сызраньда Россия халыклары телләре фестивалендә татар мәдәниятен тәкъдим иттеләр

Сызраньда Россия халыклары телләре фестивалендә татар мәдәниятен тәкъдим иттеләр

Сызрань шәһәренең Е.И.Аркадьев исемендәге Үзәк шәһәр китапханәсендә Россия халыклары телләре көненә багышланган «Алтын бизәкләр» фестивале узган.

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