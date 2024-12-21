МВД: В Петербурге пенсионер поджег два банкомата и пытался поджечь еще один

В Петербурге задержали пенсионера, который совершил поджог двух банкоматов в Колпинском районе.После задержания 70-летний пенсионер признался, что причастен к трем эпизодам поджога банкоматов в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального МВД.
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