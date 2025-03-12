Мария Львова-Белова открыла в Волгограде окружной форум ВИСП

ВОЛГОГРАД, 12 марта, ФедералПресс. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова открыла окружной форум «Семья на первом месте», посвященный эффективным практикам профилактики социального сиротства.
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