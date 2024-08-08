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Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Первый и последний день в учебных заведениях — важные вехи в жизни любого человека. Независимо от того, первое ли это сентября первого класса или последний день в университете, они отмечают начало и окончание ключевых этапов в развитии человека.

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