SciRep: кошки могут сопоставлять человеческие слова с предметами

Дмитрий Боев

И не только кошки, но и собаки тоже. Вся командная дрессировка основана на сопоставлении звучании команд и необходимости выполнения определённых действий, в том числе и действий с называемыми предметами. Так что, давно живущие с человеком и потому "способные к дрессировке" животные по сути, понимают наш язык. ...А мы их - нет.