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SciRep: кошки могут сопоставлять человеческие слова с предметами

SciRep: кошки могут сопоставлять человеческие слова с предметами

Японские ученые из Университета Адзабу выяснили, что домашние кошки способны ассоциировать человеческие слова с изображениями без подсказок или вознаграждения, понимая сказанное.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
И не только кошки, но и собаки тоже. Вся командная дрессировка основана на сопоставлении звучании команд и необходимости выполнения определённых действий, в том числе и действий с называемыми предметами. Так что, давно живущие с человеком и потому &quot;способные к дрессировке&quot; животные по сути, понимают наш язык. ...А мы их - нет.
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