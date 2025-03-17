Лечащимся от ранений участникам спецоперации окажут бесплатную юрпомощь

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В среду, 19 марта, Государственное юридическое бюро Татарстана проведет прием по оказанию бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции, находящихся на лечении в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн.