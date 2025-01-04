Дочка певицы Славы показала, как встретила новый год (видео)

Семья певицы Славы отмечает радостное событие — её дочери Александре Морозовой исполнилось 26 лет. Александра счастлива в браке с молодым бизнесменом Андреем Дедовым, и вместе они воспитывают полуторагодовалого сына Арсения.
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