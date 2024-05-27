Викторина по произведениям Александра Пушкина пройдет в библиотеке на Родионовской

6 июня в библиотеке № 239 состоится интерактивная программа «Сказок Пушкина чудесное творенье». Презентация «Что за прелесть эти сказки!» в сопровождении рассказа ведущего познакомит участников программы с работой над ними великого русского писателя.
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