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Викторина по произведениям Александра Пушкина пройдет в библиотеке на Родионовской

6 июня в библиотеке № 239  состоится   интерактивная программа «Сказок Пушкина чудесное творенье». Презентация «Что за прелесть эти сказки!» в сопровождении рассказа ведущего познакомит участников программы с работой над ними великого русского писателя.

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