Происшествия

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В Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших частичное обрушение многоквартирного дома

11 апреля 2022 года вследствие произошедшего хлопка бытового газа произошло частичное разрушение на четвёртом этаже пятиэтажного дома.

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