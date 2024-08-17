6 простых игр, которые повысят стрессоустойчивость ребенка

Игры, которые помогут ребенку справляться с непростыми ситуациями в жизни фото: Getty Images Надежда Махмутова детский и семейный психолог, автор книги «Мамочка, не кричи!» Стресс — это постоянный спутник жизни каждого человека, реакция организма на внешние неблагоприятные раздражители.