6 простых игр, которые повысят стрессоустойчивость ребенка

Игры, которые помогут ребенку справляться с непростыми ситуациями в жизни фото: Getty Images Надежда Махмутова детский и семейный психолог, автор книги «Мамочка, не кричи!» Стресс — это постоянный спутник жизни каждого человека, реакция организма на внешние неблагоприятные раздражители.
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