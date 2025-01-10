FR: Илон Маск стал вторым в списке угроз для демократии в Германии

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, открыто поддерживающий правую партию "Альтернатива для Гремании", оказался на второй позиции в списке людей и организаций, представляющих угрозу для демократии в стране.
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