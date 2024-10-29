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И снова о сходстве большевиков и бандеровцев

 На  днях  блоггер и  журналист "Сыны  монархии",    комментируя очередную  дискуссию,  точнее  свару,    о топонимах   в  возвращённых  регионах,      написал  следующее:"Про переименование улиц, у подписчика к коммунистам есть простой вопрос: Почему леваки, когда хотят называть улицы, в честь советских деятелей, не хотят называть их в честь реальных героев России советского периода: Жукова, Рокосовского, Ватутина, Конева,Рыбалко, Покрышкина, Гагарина, и тд, че их так тянет в бредовые названия, кому он простите всрался этот Карл Либкнехт, мало того что этот упырь к России никакого отношения не имеет, так еще и не выговоришь язык не сломав, вот юбилей был Льва Яшина, отличная была б улица имени Льва Яшина в Бердянске, личность и спортсмен Всероссийского масштаба.

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