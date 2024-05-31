"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России.

ВЧ Владимир Черноморский Жёстче надо действовать, чтобы им дурные мысли в голову не лезли, от слова совсем, делами а не словами, чтобы почувствовали, что такое разгромленные дома, как в Белгородской области, бояться одно, а прочувствовать совсем другое

МП Михаил Пантюхин Западные идиЕты неизлечимы! Им что в лоб, что по лбу! Они до сих пор считают, что НАШ ПРЕЗИДЕНТ им недалеким мультики из "союзмультфильма" показывал!