Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России.

"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Едва западные военные занесли ногу на следующую ступеньку лестницы эскалации, как со страниц западных же СМИ раздался дружный испуганный вой.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Жёстче надо действовать, чтобы им дурные мысли в голову не лезли, от слова совсем, делами а не словами, чтобы почувствовали, что такое разгромленные дома, как в Белгородской области, бояться одно, а прочувствовать совсем другое
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14 час.
МП
Михаил Пантюхин
Западные идиЕты неизлечимы! Им что в лоб, что по лбу! Они до сих пор считают,  что НАШ ПРЕЗИДЕНТ им недалеким мультики из &quot;союзмультфильма&quot; показывал!
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13 час.
A
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Забыли недобитки, как у Русских солдат выпрашивали хлеб в развалинах рейхстага, в берлине и варшаве!
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