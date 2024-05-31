Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Едва западные военные занесли ногу на следующую ступеньку лестницы эскалации, как со страниц западных же СМИ раздался дружный испуганный вой.
"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЧ
Владимир Черноморский
Жёстче надо действовать, чтобы им дурные мысли в голову не лезли, от слова совсем, делами а не словами, чтобы почувствовали, что такое разгромленные дома, как в Белгородской области, бояться одно, а прочувствовать совсем другое
Ответить
14 час.
МП
Михаил Пантюхин
Западные идиЕты неизлечимы! Им что в лоб, что по лбу! Они до сих пор считают, что НАШ ПРЕЗИДЕНТ им недалеким мультики из "союзмультфильма" показывал!
Ответить
13 час.
A
Air
Забыли недобитки, как у Русских солдат выпрашивали хлеб в развалинах рейхстага, в берлине и варшаве!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии