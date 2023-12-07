Европейская комиссия предлагает новые правила обращения с животными

Европейская комиссия в четверг предложила провести крупнейшую за последние 20 лет реформу правил ЕС, касающихся благополучия животных при транспортировке внутри и за пределами европейского блока, говорится в заявлении исполнительной власти ЕС.
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