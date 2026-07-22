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Царьград

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РАХ сообщил о прощании с народным художником Владимиром Пименовым

РАХ сообщил о прощании с народным художником Владимиром Пименовым

Прощание с выдающимся русским художником и членом-корреспондентом РАХ Владимиром Пименовым прошло в "Зарайском кремле".

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