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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Дзюбы: «Абсолютная ложь, что Артем снимался в каких‑то шоу, пока «Локо» пахал на сборе. Все съемки прошли заранее, он упорно тренировался»

После незабитого пенальти в серии 11-метровых ударов в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Балтики» (1:1, по пенальти 6:7) 35-летнего форварда «Локомотива» освистали болельщики железнодорожников.

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