Артиллеристы уничтожили из орудия "Рапира" миномет боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Артиллеристы мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" вместе с расчетом при выполнении огневых задач уничтожили из 100-мм противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" миномет военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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