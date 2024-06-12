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Количество квартир на первичном рынке жилья сократилось в Москве

Количество квартир на первичном рынке жилья сократилось в Москве

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко Объем предложения на первичном рынке жилья снизился в Москве в мае на 2,2%, сообщили "Известиям" аналитики компании "Метриум" после подведения итогов мая на первичном рынке массового сегмента столицы.

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