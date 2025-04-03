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Китай

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Зампредседателя ПК ВСНП посетил посольство Мьянмы и выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжан Цинвэй в среду посетил посольство Мьянмы в КНР, где выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта.

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